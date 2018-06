Remise d’un chèque de Coop-Métro à l’École La Tourelle

Asbestos (GCA) – Dans le cadre de son programme «Croque-Santé Écolo Métro», l’École La Tourelle, vient de se voir attribuer un montant de 1000$, pour le développement de saine habitude alimentaire chez les jeunes de la première et deuxième année de l’enseignante Marie-Pierre Champagne, ainsi que ceux de la sixième année de la professeure Guylaine Turcot.

Depuis le début de mars, les deux enseignantes ont travaillé ensemble, afin de préparer et faire vivre des ateliers visant la découverte du monde de certains légumes et fruits. Ainsi que sur la sensibilisation à l’importance de consommer des portions de fruits et légumes comme saine habitude, et pour un équilibre alimentaire, en concordance avec le Guide canadien de l’alimentation.

On a d’abord parlé de fruits et légumes, en prenant le temps de se questionner de façon pertinente sur la valeur nutritive de plusieurs d’entre eux. Par la suite on a fait des découvertes par des dégustations. Au préalable les plus jeunes (qui pour certains découvraient certains fruits et légumes pour la toute première fois), ont été jumelé avec les grands de la sixième année, pour apprêter la dégustation (peler et couper) fruits et légumes frais.

MmeChampagne me confiait que d’autres ateliers sont à l’ordre du jour prochainement, ce pour quoi le montant de 1000$ servira principalement. Comme dans d’autres établissements d’enseignement primaire de la MRC des Sources, l’École La Tourelle, qui compte quelque 180 jeunes, a des élèves qui peuvent provenir de milieux moins nantis et favorisés.