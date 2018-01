Deux chèques au profit du CSSS

Windsor (RC) – Dans l’édition des Actualités L’Étincelle du 10 janvier dernier, la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François a fait le bilan de ses dons et activités en 2017. Parmi les photos liées à ce bilan, deux ont été prises au Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

La première photo regroupe les membres de la Fondation qui ont participé au VR de la Santé au profit du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Au terme de la vente des billets, les bénévoles de la Fondation ont pu recueillir une somme de 8 180 $.

La deuxième photo rassemble Monique Devault, la mairesse de Windsor Sylvie Bureau, les membres de la Fondation, Charles Lachance et des résidents du CHSLD. À la fois pour sa mère et les bénéficiaires, Mme Devault, a fait l’achat de plusieurs chaises de patio pour les résidents, les proches et amis qui peuvent maintenant profiter de la terrasse durant les mois du printemps, de l’été et de l’automne. « C’est un effort astronomique! Ce n’est pas tous les jours que moi et mes collègues puissent apprécier un tel don », d’ajouter M. Lachance qui a soutenu son initiative. Le don de Mme Devault est de 2 069 $.