167 donneurs pour la 3e édition de la collecte de sang du Tournesol

Windsor (RC) – Les élèves du programme Santé globale de l’école secondaire du Tournesol tenaient leur collecte de sang le 19 décembre dernier au gymnase de l’école. En tenant compte de leur liste de donneurs potentiels au fil des deux dernières années, 167 personnes ont contribué à la collecte qui était fixée à 170 donneurs.

Gilles Dubois, Christopher Masse, Éric Traversy ont soutenu de nouveau les étudiantes et étudiants avec l’apport d’autres enseignants et supporteurs. « La journée s’est déroulée à la perfection. Les gens d’Hema-Québec et les donneurs ont souligné le superbe travail effectué par les élèves », mentionne M. Traversy.

Suite à ce succès, tout indique que la quatrième collecte du Tournesol sera de retour à l’approche de la période des fêtes.