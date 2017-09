Le Marchedons de la Fondation du CSSS récolte 10 123 $

Windsor (RC) – Rassemblés durant l’avant-midi de samedi dernier, un total de 126 participants, jeunes et adultes, ont parcouru les distances du mini-tour pour les enfants suivi des deux et cinq kilomètres lors du Marchedons dont les points de départ se tenaient en bordure de la rue Georges-Guilbault, près du Centre Lemay.

«Nos participants de tous âges, les commanditaires et les bénévoles nous ont permis d’amasser cette année un montant de 10123$», a annoncé le président de la Fondation du Centre de santé et des services sociaux, Denis Dion, en présence de la mairesse Sylvie Bureau, qui a souligné le soutien de la Ville de Windsor pour cette activité-bénéfice vouée à la santé à l’exercice physique auprès des jeunes, et ce, par le biais des organismes de santé jeunesse du Val-Saint-François. L’objectif initial était de parcourir quatre tours de 2,5km pour un total de 10km.

Comme prévu, les jeux et mascottes, les mises en forme du California Gym, l’épluchette de blé d’Inde gratuite et les remises de prix étaient au rendez-vous. Plus de 20 commanditaires ont appuyé la Fondation, dont la Caisse Desjardins du Val-Saint-François pour un montant de 5 000$. Au nombre des donateurs s’ajoutait l’attachée politique de la députée Karine Vallières, Jeremy Proulx.