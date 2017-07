Des comportements sécuritaires qui peuvent faire la différence

Montréal – La Société de sauvetage invite l’ensemble de la population à devenir ambassadeur de la prévention de la noyade. En adoptant et en prônant l’adoption de comportements sécuritaires, tous peuvent contribuer à réduire le nombre de noyades au Québec. Dans la majorité des cas, la noyade aurait pu être évitée; c’est pour cette raison que la Société de sauvetage a établi une série de comportements sécuritaires qui favoriseront une expérience aquatique agréable et sécuritaire.

En période estivale, spécialement à l’approche des vacances de la construction, il est important de diffuser les comportements sécuritaires pour la navigation, les activités en rivières, la baignade à la maison, à la piscine ou à la plage.

Pour la navigation

1. Porter un VFI : Il contribuera grandement à vous maintenir à la surface dans le cas d’une chute accidentelle à l’eau.

2. Éviter l’alcool : Une consommation sur l’eau en vaut trois sur la terre ferme.

3. Suivre un cours de navigation : La carte de conducteur n’est qu’un début.

4. Planifier les sorties : Consultez les prévisions météorologiques, communiquez votre itinéraire avec une personne de confiance, assurez-vous du bon état de votre embarcation avant de partir.

Pour la baignade en milieu résidentiel

1. Évaluer la conformité de sa piscine : Faites le test d’auto-évaluation proposé au www.baignadeparfaite.com.

2. Sécuriser l’accès à la piscine : Installez une clôture avec un verrou automatique pour vous assurer qu’aucun enfant ne puisse atteindre votre piscine.

3. Désigner un adulte responsable de la surveillance : Il suffit de quelques minutes d’inattention pour qu’un enfant se noie. Jouer dans l’eau avec les enfants est une excellente façon de prévenir la noyade.

4. Suivre un cours de premiers soins : Informez-vous sur les formations offertes près de chez vous.

Baignade en milieu surveillé

1. Respecter ses limites : Suivez des cours de natation, reconnaissez et acceptez vos capacités et habiletés aquatiques.

2. Respecter les règles et les consignes de sécurité : Prenez le temps de lire les panneaux et d’écouter les directives des surveillants-sauveteurs.

3. Superviser les enfants sous votre responsabilité : Soyez en tout temps à la distance d’un bras des jeunes enfants.

4. Modérer l’alcool et éviter la drogue : Demeurez vigilant et conservez votre jugement.

Activités en rivières

1. Prendre conscience des risques : Le manque de connaissances est une cause récurrente des accidents en rivières.

2. Planifier vos activités : Soyez accompagné, restez loin des zones à risque et respectez les indications.

3. Nager uniquement dans des lieux aménagés et surveillés : Le personnel est formé spécifiquement pour le lieu de baignade.

4. Porter son VFI lors d’activités récréatives : Que ce soit en canot, en kayak, en paddleboard, personne n’est à l’abri d’une chute accidentelle.

La Société de sauvetage, depuis plus d’un siècle déjà, multiplie ses efforts afin de prévenir la noyade et les incidents associés à l’eau. Pour ce faire, elle déploie huit programmes qui visent à former la population sous différents angles. Ces programmes – Sauvetage, Prévention, Nautisme, Secourisme, Expert-conseil, Philanthropie, Sauvetage sportif et Semaine nationale de prévention de la noyade – sont complémentaires et concernent l’ensemble de la population. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet de la Société de sauvetage au www.societedesauvetage.org ou communiquer au 514 252-3100 ou au 1 800 265-3093.