Le marché public est de retour à Kingsey Falls

Kingsey Falls (SM) - De nouveau cette année, le Marché de Kingsey Falls, installé dans la cour extérieure du Bonichoix, offrira des produits régionaux à la population.

Marie-Ève Chapdelaine, Conseillère en développement durable chez Cascades, a initié le projet en 2015. «Cascades et l’épicerie Bonichoix ont voulu tester l’idée d’un marché public. Plusieurs employés de même que des résidents de la région profitaient déjà de l’offre de paniers de légumes hebdomadaires pour la saison estivale par des maraîchers de la région. À la suite d’un sondage déployé auprès des employés de Cascades, nombreux avaient souligné l’intérêt d’avoir les produits offerts en panier, mais à la carte. C’est alors que l’idée du marché a surgi», explique-t-elle.

Les producteurs maraîchers qui participaient déjà ont été invités à offrir leurs récoltes à la pièce et d’autres se sont joints à l’initiative. Et puisque les producteurs et la clientèle ont été au rendez-vous les deux premiers étés et que l’envie de poursuivre ce concept était bien présente, c’est dans des installations plus officielles que le Marché a ouvert cette année.

Ainsi, tous les mercredis, depuis la mi-juin jusqu’à la mi-octobre, de 16h45 à 18h15, la clientèle peut se procurer des produits fraîchement récoltés et des produits régionaux. Une excellente façon de savourer l’été et d’encourager les producteurs d’ici.