Val en forme : plus de 30 partenaires se rassemblent pour prendre le relais

Windsor – Depuis 2010, Val en forme met en place des actions afin de favoriser l’adoption des saines habitudes de vie chez les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille de la MRC du Val-Saint-François. Face au retrait du financement accordé par Québec en Forme, le regroupement de partenaires cessera ses activités à la fin du mois de juin. Le jeudi 11 mai dernier, une rencontre a eu lieu afin de souligner le chemin parcouru par les partenaires de Val en forme depuis les sept dernières années, de mettre en lumière leurs bons coups et de leur permettre de réitérer leur engagement envers les saines habitudes de vie pour les années à venir, de façon individuelle et collective.

Lors de cette journée, c’est une trentaine de partenaires des secteurs communautaire, scolaire, municipaux, de la santé et des loisirs qui se sont réunis afin d’officialiser leur engagement et leur volonté à poursuivre les actions favorisant l’adoption des saines habitudes de vie. Sous le thème Prends le relais, les participants ont remis un témoin et une lettre d’engagement qu’ils ont tous signée. En apposant leur signature, les partenaires présents se sont engagés sur la base des critères suivants :

• Maintenir des actions concrètes pour soutenir les efforts déployés depuis les sept dernières années sur les saines habitudes de vie des jeunes et des familles;

• favoriser les décisions, autant que possible, qui tiennent compte d’un mode de vie actif et d’une saine alimentation;

• favoriser l’accessibilité à des activités physiques ou des lieux indépendamment des conditions sociales, économiques et socioculturelles des jeunes et des familles;

• rendre accessibles, autant que possible, des choix sains d’aliments pour les jeunes et les familles;

• favoriser le renforcement du partenariat sur le territoire pour les projets en saines habitudes de vie en facilitant le développement des actions dans leur milieu de vie.

Pour les participants, cette lettre illustre de façon concrète leur intention à faire du Val Saint-François une municipalité régionale de comté (MRC) où les jeunes et les familles ont accès à une alimentation saine et un mode de vie physiquement actif. Par leur geste, ils souhaitent contribuer au mouvement grandissant de mobilisation envers les saines habitudes de vie et à inciter d’autres partenaires à prendre eux aussi le relais. Depuis 2010, c’est plus de 900 000 $ qui a été investi dans la promotion et la sensibilisation des saines habitudes de vie dans le Val-Saint-François.