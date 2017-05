Réservation pour le souper de homards et du crédit-voyage

Windsor (RC) – Sous la présidence de Denis Dion, les membres du conseil d’administration de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François convie la population à l’édition 2017 du souper de homards. Au profit de la Fondation, le repas bénéfice se tiendra le mardi 6 juin prochain, à 19 h, au Centre J.A. Lemay de Windsor. Un bar-rencontre sera ouvert de 18 h à 19 h.

Coupon-réponse

D’ici le 6 juin, les personnes et groupes sont invités à faire parvenir leur réservation le plus tôt possible par courriel. Le coût des billets est de 95 $ par personne, 760 $ pour une table de 8 convives et 950 $ pour dix.

Pour information, réservation ou paiement : par courriel à denis.dion@locationwindsor.com, par téléphone au 819 238-5512, ou par la poste à l’adresse suivante : Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François, 23, rue Ambroise-Dearden, Windsor (Québec) J1S 1G8. Le reçu pour fin d’impôt doit être obligatoirement délivré à la personne qui a fait le chèque.

Crédits-voyages

Au souper de homards s’ajoute le crédit-voyage de la Fondation. Au total, 350 billets sont disponibles pour les six tirages mensuels, dont le premier qui aura lieu lors du repas bénéfice en date du 6 juin. Le coût de chaque billet est de 100 $. Pour réservation ou paiement : Giselle Duval au 819 845-4796, Denis Dion au 819 238-5512, ou par courrier à denis.dion@locationwindsor.com/.