Une formation qui sauve des vies à Asbestos

Asbestos (SM) - Quatre louveteaux des scouts d’Asbestos ont récemment participé à une formation de secouriste avertis de niveau 4.

La formation a permis aux jeunes de savoir comment réagir et quoi lorsqu’une personne est inconsciente, comment appliquer la respiration artificielle, comment agir lors d’un étouffement, quoi faire lors d’une hémorragie et comment éviter les risques d’accident. «Tous les participants ont adoré leur formation et se sont faits de nouveaux amis sur place. L’un des nouveaux secouristes a même pu démontrer ses compétences lorsque sa petite sœur s’est étouffée deux jours après la formation», a précisé Andréanne Pellerin, animatrice louveteaux 24e Asbestos. Ces jeunes ont donc reçu leur badge le 9 mai dernier lors d’une remise officielle avec les autres louveteaux de la meute.