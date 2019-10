Alain Rayes reçoit à nouveau la confiance de l’électorat de Richmond-Arthabaska

Richmond-Arthabaska (RL) - Le député sortant de la circonscription de Richmond-Arthabaska, M.Alain Rayes, a remporté relativement aisément l’élection fédérale de ce lundi 21 octobre. Une victoire en deux temps pour le député conservateur, alors que ce dernier a vu sa formation politique se voir confier un mandat au niveau de l’opposition par les électeurs du Canada. Présent dans son comté tout en agissant à titre de lieutenant politique pour le Québec au sein du parti conservateur, M.Rayes aura gagné son pari d’obtenir une seconde fois la confiance des gens de Richmond-Arthabaska et ainsi avoir l’opportunité de poursuivre l’évolution des dossiers déjà sur la table et ceux à venir. M. Rayes a devancé son plus proche rival, le bloquiste Olivier Nolin, par plus de 9000 voix. C’est donc un gouvernement minoritaire Libéral, piloté par le Premier Ministre Justin Trudeau, que la population canadienne a élue lors de la 43e élection fédérale et une chose est clair, il sera essentiel d’avoir un travail parlementaire collaboratif entre les différents partis, afin de faire progresser le pays dans la direction choisie par les Canadiens et les Canadiennes.