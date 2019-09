Lancement officiel de la campagne d’Alain Rayes

Richmond-Arthabaska – C’est devant une salle comble réunie dans son local électoral à Victoriaville que le lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur du Canada et député sortant de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a lancé officiellement sa campagne le lundi soir 16 septembre.

En plus des quelque 200 partisans, plusieurs dignitaires ont participé à ce grand rassemblement, dont les députés sortants Luc Berthold (Mégantic-L’Érable) et Gérard Deltell (Louis-Saint-Laurent). «Je suis impressionné et touché par le nombre de participants à cette belle soirée. Je les remercie sincèrement. Leur soutien m’encourage à poursuivre mon engagement public avec autant de passion et de fougue. Ensemble, nous ferons la différence», a déclaré M.Rayes.

Plus d’argent dans les poches des contribuables

Alain Rayes a tenu à rappeler à ses partisans l’importance d’élire de nombreux députés du Québec au sein d’un gouvernement conservateur. Il estime que les intérêts de la population seront ainsi bien représentés et défendus au sein d’un gouvernement fort. «Seul un gouvernement conservateur peut assurer aux Québécois et Québécoises que la loi21 sur la laïcité ne sera pas contestée devant les tribunaux par Ottawa. Un vote pour le Bloc aiderait Justin Trudeau à s’y opposer puisqu’il ne s’agit pas d’un vote au Parlement. Cette décision relève du pouvoir exécutif du gouvernement», a-t-il mentionné.

Le candidat dans Richmond-Arthabaska, par ailleurs, n’a pas manqué de souligner les nombreux engagements pris par son chef Andrew Scheer depuis le début de campagne. Parmi ces mesures, on note une baisse d’impôt pour tous, ce qui permettra à un couple d’économiser, en moyenne, 850$ par année.

«Nous ramènerons aussi le crédit d’impôt pour le transport en commun vert, aboli par les libéraux en 2017, qui permettra aux usagers de faire des économies annuelles de plusieurs centaines de dollars chaque année. Notre mesure pour rendre les prestations de maternité libres d’impôt permettra aussi aux jeunes familles d’économiser jusqu’à 4000$. Le Parti conservateur est déterminé à laisser plus d’argent dans les poches des gens», a souligné Alain Rayes.

Deux crédits d’impôt abolis par le gouvernement libéral pour les activités sportives des enfants et pour les activités d’art et d’apprentissage des enfants seront aussi de retour sous un gouvernement conservateur. Ceux-ci permettront aux familles d’économiser jusqu’à 1000$ par enfant qui pratique une activité sportive et 500$ par enfant qui pratique une activité artistique ou éducative.

Alain Rayes, par ailleurs, s’est dit fier de faire partie de la meilleure équipe de candidats pour représenter les intérêts des Québécois à Ottawa, et ce, sous le leadership du meilleur chef.