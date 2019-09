Olivier Nolin de nouveau candidat dans Richmond-Arthabaska

Victoriaville - Olivier Nolin a été confirmé comme candidat du Bloc Québécois en vue du scrutin du 21 octobre prochain pour une deuxième campagne électorale de suite.

«Olivier va se tenir debout pour nos producteurs sous gestion de l’offre, qui n’ont toujours pas reçu un sou en indemnisation après avoir été trahis par les conservateurs et les libéraux dans trois accords de libre-échange de suite. Il va défendre la laïcité de l’État alors qu’aucun chef de parti fédéral ne s’est engagé sans faux-fuyant à ne pas participer à une contestation de la loi21. Il va défendre sans compromis les intérêts des gens d’ici et fera la démonstration que le Québec serait mieux servie par lui-même comme pays que par l’alternance entre conservateurs et libéraux fédéraux», a déclaré Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois.

Olivier Nolin est juriste et complète une maîtrise en administration des affaires à l’Université Laval. Il est également biologiste de formation. Il était candidat du Bloc Québécois dans Richmond-Arthabaska aux élections fédérales de 2015.

«Il faut soutenir nos producteurs de lait, mais également nos fromagers, qui sont eux aussi victimes des brèches dans la gestion de l’offre et qui sont complètement oubliés par le fédéral. Au Bloc, c’est clair: aucun député ou candidat n’a le droit ni l’envie de rouvrir le débat sur l’avortement. Au Bloc, c’est clair: nous sommes pour l’interculturalisme et contre le multiculturalisme et nous pensons que la connaissance suffisante du français doit être une condition pour obtenir la citoyenneté au Québec. Et au Bloc, nous proposons un vrai plan de lutte aux changements climatiques qui créera de la richesse, plutôt que proposer de passer Énergie Est à travers le fleuve et sans le moindre profit. Je demande aux citoyens de Richmond-Arthabaska de m’accorder leur confiance pour que nos valeurs recommencent à être représentées à Ottawa», a conclu Olivier Nolin.