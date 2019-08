André Bachand au cœur des enjeux du comté

Asbestos (RL) - Il y aura de cela bientôt un an, le comté de Richmond élisait un tout nouveau député à l’Assemblée nationale. Le caquiste André Bachand, personnalité bien connue dans la région, se voyait donc octroyer par la population un mandat pour les quatre prochaines années au sein du gouvernement du Québec. Or celui qui a succédé à Karine Vallières aura trimé dur au cours des premiers mois, afin non seulement de bien installer son équipe et ses quartiers, mais également de s’imprégner des enjeux humains, politiques et sociaux de son comté. «Après plusieurs mois de travail, nous pouvons assurer les gens de Richmond que la période de transition est vraiment derrière nous et que nous sommes au cœur des enjeux qui touchent la circonscription et que notre équipe est disponible, attentive et travaille de concert avec tous les intervenants du milieu afin de faire avancer les dossiers et obtenir des résultats.» De souligner M.Bachand.

Parmi les priorités de la région, nous retrouvons certainement l’accès à l’eau potable, comme en témoigne l’annonce faite aux résidents de Val-Joli de la semaine dernière, mais également le dossier de la médecine familiale au niveau de la région représente un dossier prioritaire pour monsieur Bachand. «Nous travaillons présentement avec le CIUSSS de L’Estrie CHUS et le ministère de la Santé du Québec, afin de revoir les barèmes régissant la quantité de patients par médecin de famille et donc par le fait même la quantité de médecins disponible dans notre région. Nous sommes extrêmement choyés d’avoir un centre universitaire de la santé en Estrie, mais cela a aussi des répercussions au niveau de la capacité de prise en charge de certains patients, entre autres en raison de la disponibilité parfois réduite des médecins formateurs. Nous nous devons donc d’être responsable et d’agir de manière proactive aux retraites prochaines dans le domaine de la santé et ainsi s’assurer de protéger les gens et offrir le meilleur service possible à la population le cas échéant.» Conclut le député.

M.Bachand et son équipe sont à pied d’œuvre, afin d’apporter le support nécessaire aux nombreux dossiers économiques, culturels et sociaux actuellement en cours à travers la circonscription de Richmond.