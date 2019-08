Alain Rayes est fier des avancées réalisées dans la région

Asbestos (RL) - C’est dans un décor intimiste de la microbrasserie Le Moulin7, situé au cœur même de sa circonscription, que le député de Richmond-Arthabaska M.Alain Rayes, avait convié le journal à une rencontre, dans le but de livrer un premier bilan au sujet de son plus récent mandat électoral. «Tout d’abord, je tiens à souligner une fois de plus toute ma fierté de siéger à Ottawa à titre de député de Richmond-Arthabaska, c’est réellement un privilège et un honneur pour moi. Lorsque je regarde les dernières années, je pense que l’on peut dire que nous avons fait de grandes réalisations d’équipe et avons fait avancer un très grand nombre de dossiers importants en collaboration avec les gens de la région.

Parmi celles-ci, je pense notamment à toute la coopération de travail fait avec les leaders économiques ainsi que les élus, dont la ministre Mme Marie-Claude Bibeau, afin de faire exclure les résidus miniers de la loi bannissant l’amiante, c’est assurément un point auquel nous tenions ardemment et certainement une grande victoire pour la région. Ceci dit, nous devrons tout de même demeurer proactifs et vigilants pour l’avenir dans ce dossier, afin de garder nos acquis. Un autre fait dont je suis fier est la proximité et la synergie que nous avons été en mesure de créer avec l’ensemble des municipalités de la circonscription. Nous sommes une équipe de terrain et c’est important pour nous que les canaux de communications soient efficaces et uniformes pour tous.

Pour ce faire, j’ai fait le choix en tant que député, de maximiser mes effectifs au sein de la circonscription. Cette façon de procéder nous aura donné l’opportunité de prendre part, mon équipe et moi, à plus de 330 annonces et activités dans la circonscription en plus d’avoir la chance de soutenir financièrement quelque 513 organismes et évènements au cours de notre mandat» de commenter fièrement, M.Rayes. Parmi les points forts de son bilan, le député conservateur a souligné sa grande satisfaction d’avoir vu la motion de sécurité qu’il a déposée en chambre, visant à doter l’ensemble des véhicules d’urgence au Canada de défibrillateur cardiaque, être adoptée à l’unanimité par l’ensemble des élus.

Celui qui agit également à titre de lieutenant politique du Québec pour le parti a profité de l’occasion pour réitérer sa passion, sa confiance et son engagement total envers les gens de Richmond-Arthabaska, pour le présent et pour l’avenir.