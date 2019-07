Projets d’infrastructures prioritaires : 82 millions pour la circonscription de Richmond

Comté de Richmond – André Bachand, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, annonce que 22 municipalités de la circonscription de Richmond bénéficieront d’un montant de 82396026 millions $, consenti dans le cadre du Fonds de la Taxe sur l’essence fédéral et de la contribution du gouvernement du Québec pour les cinq prochaines années.

«C’est une excellente nouvelle pour les municipalités du comté de Richmond. Les municipalités pourront ainsi bénéficier d’un soutien qui leur permettra de réaliser des travaux d’infrastructures liés à l’eau potable, au traitement des eaux usées, à la voirie locale sans oublier le déploiement du réseau Internet à haute vitesse. Cet investissement démontre l’engagement de notre gouvernement à la réalisation de projets porteurs pour les municipalités au bénéfice des générations futures», précise le député de Richmond, André Bachand.

Voici les municipalités et contributions provenant du TECQ2019-2023 alloué au comté de Richmond:

• Asbestos, 2435039$;

• Canton de Cleveland, 1003416$;

• Canton de Melbourne, 867692$;

• Canton de Valcourt, 862854$;

• Danville, 1609469$;

• Ham-Sud, 646502$;

• Kingsbury, 620164$;

• Maricourt, 695148$;

• Racine: 951007$;

• Richmond, 1458695$;

• Saint-Adrien, 724174$;

• Saint-Camille, 730356$;

• Saint-Claude, 902093$;

• Saint-Denis-de-Brompton, 1739012$;

• Saint-François-Xavier-de-Brompton, 1215199$

• Saint-Georges-de-Windsor, 849416$;

• Sherbrooke (toute la ville), 59194706$;

• Ulverton, 699179$;

• Valcourt, 1164134$;

• Val-Joli, 1026529$;

• Windsor, 2036260$;

• Wotton, 964983$:

• Total : 82 396 026 $.