Emplois d’été Canada : Alain Rayes confirme 202 emplois étudiants

Victoriaville - Plus de 160 organismes de la circonscription de Richmond-Arthabaska recevront une contribution financière dans le cadre du programme Emplois d’été Canada pour permettre l’embauche de 202 étudiants durant la période estivale. C’est donc une somme de plus de 557000$ qui sera injectée dans la région pour favoriser la création d’emplois étudiants.

Aux yeux du député Alain Rayes, ce programme contribue autant aux employeurs qu’aux étudiants. Il permet à ces derniers d’accéder au marché du travail et de se forger une première expérience enrichissante, et, de l’autre côté, les employeurs reçoivent une aide financière permettant de créer des emplois et d’amener un vent de fraîcheur avec une main d’œuvre jeune et dynamique au sein de leur organisation.

«Ces expériences d’emploi, souvent en lien avec le domaine d’études, influencent grandement les étudiants dans leur cheminement de carrière. Pour les employeurs, cette main d’œuvre vient pallier les besoins reliés aux vacances des employés ou encore, permet la réalisation des projets spéciaux en ayant des ressources supplémentaires», a expliqué le député de Richmond-Arthabaska.

Emplois d’été Canada a pour objectif d’aider les employeurs à créer des emplois pour les étudiants durant la période estivale. Le financement est accordé en fonction des priorités locales de la circonscription.

Le programme s’adresse à des organismes sans but lucratif, à des employeurs du secteur public, ainsi qu’à des entreprises du secteur privé comptant moins de 50 employés. Il permet l’embauche de jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et qui prévoient retourner aux études lors de la prochaine année scolaire.