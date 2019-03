Assemblée générale de QS Richmond à Kingsbury

Kingsbury (RC) – C’est à la salle communautaire de Kingsbury que Québec solidaire Richmond a tenu son assemblée générale annuelle le samedi 16 mars. Le bilan de 2018, qui s’avère une année mémorable pour Québec solidaire, a été rappelé aux membres présents.

«Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à notre succès. L’addition de toutes nos actions a donné de loin notre meilleur résultat électoral», a souligné Colombe Landry, porte-parole et candidate de QS Richmond aux dernières élections.

Le plan d’action pour l’année2019 a été dévoilé. Sans surprise, les préoccupations écologiques sont au cœur de ce plan. Ce sera d’ailleurs l’année de la 10e Virée solidaire, évènement qui fait découvrir des entreprises agricoles soucieuses de l’environnement.

«Beaucoup de mouvements citoyens agissent pour contrer le réchauffement climatique et préserver l’environnement. Nous devons les appuyer de même qu’initier des actions concrètes dans la circonscription de Richmond», d’ajouter MmeLandry.

Il y a eu élection des membres du comité de coordination et des porte-paroles, femmes et hommes. Au cours des prochains mois, toute l’équipe aura pour mission de mobiliser les membres de Québec solidaire ainsi que de se positionner sur les enjeux politiques régionaux. Suite à la réunion, un diner communautaire était servi. Entre autres au menu, un ragoût africain local et des beignes au sirop d’érable.