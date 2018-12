De nouveaux locaux pleinement opérationnels pour André Bachand

Asbestos (RL) - Le député de Richmond à l’Assemblée Nationale, M.André Bachand, a ouvert son tout nouveau bureau de comté au cours des dernières semaines. Située au 192 de la rue du Roi à Asbestos, cette maison centenaire au cachet ancestrale ayant autrefois abrité les restaurants Pure et Le Fou du Roi est maintenant prête à faire place aux enjeux politiques de la région, tout autant que les discussions humaines qui s’y rattachent.

Pour M. Bachand cette construction est un beau gage de la grande histoire de la ville d’Asbestos, car elle fait partie intégrante du paysage de la municipalité et son emplacement est des plus propices à l’accueil et aux échangent. Ayant pris la parole en chambre pour une première fois depuis son élection d’octobre dernier, le député caquiste de Richmond tenait à remercier une fois de plus la population pour la confiance obtenue et assurer les gens de son support et de sa disponibilité dans les enjeux qui les concernent. «Nous avons trois bureaux officiels afin de desservir le plus fidèlement possible les quelque 80000 citoyens qui forment le comté de Richmond.

Ainsi, pour le moment nos bureaux de Windsor et de Sherbrooke seront accessibles sur rendez-vous alors que celui que l’on présente aujourd’hui sera quant à lui ouvert à la population du lundi au vendredi. Il nous aura certes fallu user de patience quelque peu afin que l’aménagement du lieu, ainsi que tous les branchements téléphoniques et internet soit réalisé, mais à présent notre équipe et nos installations sont enfin prêtes, afin de rencontrer et recevoir dignement les gens de la région.» De confier M.Bachand.