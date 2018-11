Élections 2018 : André Bachand de retour sur un terrain connu

Comté de Richmond (RC) –Alors que s’effritait graduellement les quatre années de gouvernance libérale, le comté de Richmond est resté en selle, délaissant le rouge pour le bleu de la Coalition avenir Québec. C’est maintenant André Bachand qui a pris la relève de Karine Vallières, prête pour ses enfants et du bon temps. La couleur n’est plus la même, mais le caquiste tout neuf avait auparavant l’avantage d’avoir été maire d’Asbestos, d’un mandat conservateur et d’un bagage appréciable à Ottawa.

Alors qu’il était confiant d’être élu très tôt en début de campagne, la vague de la CAQ s’est installée dans Richmond, permettant à André Bachand au terme de sa campagne d’atteindre 39,58 %de votes amplement majoritaires.

Le comté a aussi laissé deux empreintes particulières liées aux quatre aspirant et aspirantes, soit celles des trois candidates qui ont été présentes sur le terrain. De plus, Annie Godbout du Parti libéral, Colombe Landry de Québec solidaire et Véronique Vigneault du Parti québécois se sont talonnées tout au long du scrutin avec des pourcentages respectifs de 19,67; 18,97; 17,90.

Quant aux autres candidats, Yves La Madeleine du Parti vert du Québec a obtenu une note de 1,50 %.Karl Brousseau du Parti conservateur du Québec a récolté 1,39% et Déitane Gendron des Citoyens au pouvoir du Québec avec 0,82 %.