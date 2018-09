La Coop Stoke reçoit l’appui de Gloriane Blais, candidate péquiste de Mégantic

Stoke – Partout dans le monde, des petites collectivités se solidarisent pour s’offrir des services essentiels à proximité, observe la candidate Gloriane Blais. «Ces communautés, innovantes par le rassemblement derrière un projet collectif, permettent à l’ensemble, une meilleure qualité de vie et des déplacements réduits grâce à la proximité des services».

À Stoke, près du CHUS Fleurimont, la communauté inspire l’Estrie par sa prise en charge collective visant à s’offrir des services de proximité. La Coop de solidarité des Stokois et Stokoises, fondée en 2013, développe un projet collectif de magasin général avec station-service au cœur du village. Recevant un appui majeur de la population, la coop est forte de plus de 500 membres. Le magasin général aura plusieurs vocations: dépanneur, produits locaux, prêt-à-manger de qualité, marchés publics saisonniers, sans oublier un lieu de rassemblement et de relation pour la communauté avec son coin jasette.

Ce projet est sur la bonne voie pour une concrétisation prochaine. Les étapes déjà complétées sont l’achat du terrain situé au cœur du village, l’élaboration complétée des plans de construction par une firme d’architectes et l’entente avec une pétrolière. Les derniers mois ont vu la création de la Corporation de développement socioéconomique de Stoke venir appuyer ce beau projet. De plus, la coop bénéficie de l’appui de la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François, de l’appui du Service de développement régional et local de la MRC du Val-Saint-François et de celui de la Coopérative de développement régional du Québec-Estrie.

Les prochaines étapes seront l’aménagement d’une partie du terrain qui aura lieu dans les prochaines semaines, l’organisation du premier marché public de Noël en 2018 et la consolidation du plan de financement global. Pour cette dernière étape, la Coop de Stoke apprécierait l’appui financier d’Investissement Québec et de fonds provinciaux.

Depuis 2012, Stoke fait partie de la nouvelle circonscription de Mégantic. Gloriane Blais, candidate du Parti québécois de la circonscription de Mégantic, s’est fermement engagée à appuyer la consolidation du plan de financement global. MmeBlais fait valoir les faits suivants: «En tant qu’avocate depuis près de 20 ans, j’ai représenté, plaidé et négocié avec succès de grandes causes, dont une pour des victimes médicales où j’ai obtenu gain de cause à la suite d’un long procès à la Cour d’appel du Québec et au niveau de la Cour suprême du Canada. Avec mon expertise de haut niveau en négociation et en représentation ainsi que députée, j’appuierai sérieusement la consolidation du plan de financement global».

La présidente de la coop, Diane Dandonneau, constate que le projet est sur la bonne voie. «L’obtention de financement d’Investissement Québec et de fonds publics ferait une grande différence afin de faciliter la réalisation, la survie et le succès de notre magasin général et station-service collectif.»