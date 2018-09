Yves La Madeleine choisi le PVQ dans Richmond pour favoriser l’environnement

Comté de Richmond (RC) – Originaire du secteur Greenlay à Windsor, Yves La Madeleine est retraité depuis 2014 d’une carrière de 34 ans en mécanique industrielle. Cependant, il demeure actif à titre de pisciculteur depuis 2001 et plus récemment d’apiculteur vers 2016. À partir de 2005, il s’implique activement au sein de sa communauté pour l’environnement. Sa décision d’être candidat du Parti vert du Québec (PVQ) dans le comté de Richmond résulte d’un slogan, Bien plus qu’une couleur, à travers lequel il tient promouvoir l’environnement.

«C’est le parti qui a récolté 563 votes sur une possibilité de 41 737 dans le comté de Richmond, soit 1,35 % des suffrages de l’élection de 2014. C’est quand même beaucoup mieux que le pourcentage du budget du ministère de l’Environnement qui est de 170 millions de dollars, soit 0.003 % du budget. Comparer au budget du ministère de la Santé de l’ordre de 33 milliards, c’est 47 % de l’impôt payé par les travailleurs. Pour un salaire de 50 000 $, cela représente 3 500 $ tandis que le budget de l’environnement ne représente que 150 $», retient Yves La Madeleine.

À la fois apiculteur et pisciculteur, le candidat vert observe également ce qui se passe à travers le monde, à commencer par les États-Unis.

«Le Québec a été un chef de fil en matière d’environnement, notamment grâce à l’hydro-électricité. Les libéraux ont délaissé cette fierté québécoise et laisser notre province perdre de la vitesse, notamment au niveau de l’environnement. Ne serait-il pas temps de recommencer à investir massivement dans nos entreprises qui innovent en environnement et encourager un mouvement social dans cette direction ?»

Également actif au sein de l’Association du lac Tomcod, Yves La Madeleine a maintenant plusieurs couleurs à partager, même s’il y a seulement 2 % de la population qui milite réellement pour l’environnement. «Commencez à en parler autour de vous, manifester votre intérêt pour le débat écologique et surtout, faites-vous entendre le 1er octobre en votant pour le Parti vert du Québec. Envoyer le message que l’environnement n’est pas un enjeu moindre que l’économie et la santé».

Le Parti vert du Québec a été fondé en 2001. Le chef actuel est Alex Tyrrell. Au total, 76 candidats et candidates sont en liste dans le cadre des Élections générales 2018.