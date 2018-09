Annie Godbout s’engage à soutenir les familles

Comté de Richmond – C’est en présence de la ministre déléguée au Transport, Véronyque Tremblay, que la candidate du parti libéral du Québec (PLQ), Annie Godbout, a appuyé l’engagement faciliter la vie des familles.

Mère de trois garçons âgés entre 10 et 16 ans, Annie Godbout s’y connait en terme de conciliation travail-politique-famille. Elle soutient que les mesures annoncées au cours des derniers jours par le PLQ pourront aider concrètement les parents du comté de Richmond dans leur quotidien.

Ces mesures regroupent un versement de 300$ par enfant pour profiter de la vie; des places en services garde sur les lieux de travail et d’étude; un congé parental qui offre plus de possibilités; plus de flexibilité dans les milieux de travail; fournir une 2e carte d’assurance maladie aux parents; accélérer le développement des services de télésanté; permettre à la pharmacie du coin d’administrer les vaccins; améliorer l’accès aux soins de première ligne par l’ajout de 25 super cliniques, ouvertes 7 jours sur 7, 12 heures par jour.

«La promotion des saines habitudes de vie est une de mes priorités. Tous les parents veulent s’investir dans le sain développement de son enfant. C’est le temps et l’argent qui manquent. Et c’est du temps et de l’argent qu’on va leur donner. Je m’engage également à collaborer avec les différents partenaires, tels que les organismes communautaires et le milieu de la santé, pour soutenir le développement et l’épanouissement des enfants», a déclaré MmeGodbout.