André Bachand sera le candidat de la CAQ dans Richmond

Asbestos - C’est lundi que le chef du parti, François Legault, a confirmé André Bachand comme candidat officiel pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Richmond.

En entrevue téléphonique avec celui-ci, je lui ai demandé ce qui l’avait motivé à revenir dans l’arène politique et sur le terrain, après toutes ses années. Il m’a alors mentionné que le fait de pouvoir servir les citoyens comme représentant politique lui manquait beaucoup. Après avoir pu servir au niveau municipal au départ à 24 ans, comme le plus jeune maire à cette époque, et par la suite au palier fédéral, il lui manquait également d’avoir pu travailler pour la circonscription au niveau provincial. Cependant pour lui, il était impensable de le faire avant, car Yvon Vallières, et par la suite sa fille Karine, ont fait un travail plus que remarquable comme représentant de la population à l’Assemblée nationale durant toutes ses années. Maintenant selon lui, il est possible et pensable de se présenter afin de servir à nouveau les gens d’ici.

Depuis plus de 25 ans, André Bachand est un acteur politique qui a fait sa place et ses classes au chapitre de plusieurs dossiers, tout en cumulant une feuille de route impressionnante par les différentes fonctions et responsabilités qu’il a pu assumer durant toutes ses années.

M.Bachand comme on le sait, est une figure politique bien connue dans la région. Après avoir été maire d’Asbestos de 1986 à 1997, il a siégé comme député fédéral de Richmond-Arthabaska de 1997 à 2003, avec le Parti Conservateur. Il a par la suite été chef de poste du Bureau du Québec à Ottawa, puis ambassadeur canadien à l’UNESCO.

Rappelons que Karine Vallières occupe actuellement le poste de députée de Richmond, mais qu’elle a annoncé qu’elle ne solliciterait pas de mandat aux élections d’octobre prochain, puisqu’elle souhaitait se consacrer davantage à sa famille.