Yves La Madeleine sera candidat pour le Parti Vert

Saint-François – Le Parti Vert du Québec regroupe jusqu’à maintenant ses 25 premiers candidats et candidats aux élections provinciales de 2018. Pour le comté de Richmond, c’est Yves La Madeleine qui sera chargée de représenter les couleurs du Parti Vert. Yves La Madeleine est retraité depuis 2014 d’une carrière de 34 ans en mécanique industrielle. Depuis 2005, il s’implique activement au sein de sa communauté pour l’environnement, mentionne le communiqué du Parti Vert.

Il a débuté à titre de représentant des citoyens de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François au sein du comité Agir. Il devint par la suite membre du comité d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Francois-Xavier-de Brompton, ainsi que membre de la Coop RAPPEL et de l’Association de la protection du lac Tomcod. Depuis 2015, il préside le comité de l’environnement de Saint-François. Yves La Madeleine se tourne vers la politique pour pousser son travail encore plus loin. Il souhaite participer au débat public et se retrouve dans les valeurs du Parti Vert du Québec.