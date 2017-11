François Legault de passage à Asbestos

Asbestos – Un peu moins de 10 mois avant les prochaines élections provinciales, François Legault, chef du parti de la Coalition Avenir Québec (CAQ), était de passage en Estrie et il a fait un arrêt à Asbestos pour échanger avec les maires de la MRC des Sources.

Après avoir discuté des différents enjeux de la MRC des Sources, le politicien s’est dit impressionné par les objectifs économiques du maire et préfet de la MRC des Sources, Hugues Grimard, et de toute son équipe.

«Un travail exceptionnel a été accompli et ils utiliseront l’autre partie du Fonds de diversification pour attirer plus de compagnies industrielles», a-t-il poursuivi.

Afin de développer davantage le Parc industriel, il doit y avoir une décontamination des terrains et les délais actuels au Ministère de l’Environnement n’ont, celui lui, pas de bon sens. Les autorisations sont trop longues avant d’être accordées.

«On ne veut pas réduire les standards, mais réduire les délais de traitement des dossiers. Le principe de la loi122 devrait là aussi s’appliquer», a expliqué le chef de parti.

Il a par la suite expliqué qu’il souhaite réduire l’écart des salaires moyens.

«Le salaire moyen en Estrie est 6% plus bas qu’ailleurs dans la province. Au Québec, il est 9% plus bas qu’en Ontario. Il faut éliminer ces écarts en rehaussant le salaire moyen». Et pour ce faire, il ajouterait un fonds disponible dans chacune des MRC, mais particulièrement celle de la MRC des Sources, afin de créer des emplois mieux payés.

Lors de cet échange, il a aussi été question du développement des serres possible et envisageable dans la région de même que de la route257 pour accéder plus facilement au Parc régional du Mont Ham.

Mentionnons pour finir qu’avant de parler d’économie, M.Legault a tenu à rappeler l’importance des médias régionaux et que tous les partis confondus devraient mettre davantage de pression pour ne pas les laisser tomber et ainsi assurer la démocratie. «On parle de presse électronique, mais en région, il y a des gens qui ont besoin des journaux papier», a-t-il précisé.