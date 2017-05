Le député Rayes reçoit des étudiants de sa circonscription au Parlement

Richmond-Arthabaska – Des étudiants de la circonscription de Richmond-Arthabaska se sont rendus à Ottawa, le jeudi 11 mai, pour vivre une journée au Parlement du Canada en compagnie du député Alain Rayes. Après avoir été sélectionné dans leur école, ils ont ainsi pu vivre une journée en tant que « député d’un jour » et en apprendre sur le fonctionnement du système parlementaire canadien.

Le groupe d’étudiants accompagné de quelques professeurs a assisté à la période de questions à la Chambre des communes. Ils ont ensuite simulée une conférence de presse à la salle de la Tribune afin d’agir à titre de journalistes et poser leurs questions à Alain Rayes devant les caméras de la TVCBF.

Une visite guidée par M. Rayes leur a permis de découvrir les différentes sections du Parlement, dont la bibliothèque et le Sénat. Ils ont eu la chance de rencontrer les sénateurs Claude Carignan et Larry Smith, qui leur ont accordé du temps afin de répondre à leurs questions et parler du fonctionnement du Sénat et de la Chambre des communes. « Une des choses qui me motive à faire de la politique, c’est de combattre le cynisme et de redonner le goût aux jeunes à la politique. C’est un de mes objectifs et je vous incite à vous impliquer dans la société afin de faire changer les choses », a affirmé Alain Rayes aux étudiants.

Parmi les participants de 5e secondaire des écoles situées sur le territoire électoral, des élèves de l’École secondaire régionale de Richmond étaient présents lors de cette journée.