Alain Rayes veut intéresser davantage les jeunes à la politique

Richmond-Arthabaska – Dans le but d’augmenter l’intérêt pour la politique et de développer les aptitudes à la vie citoyenne chez les jeunes Canadiens, le député du comté de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, vient d’envoyer une correspondance à toutes les écoles secondaires et au Cégep de la circonscription leur proposant trois initiatives pour l’année scolaire 2016-2017 : le concours « Devenir député, l’instant d’une journée », la possibilité de coordonner avec l’établissement d’enseignement un voyage scolaire au Parlement du Canada à Ottawa, et finalement la possibilité de visiter les écoles de la circonscription.

Par le biais d’une lettre et d’une trousse de l’enseignant qui a été envoyée aux écoles secondaires et au Cégep, le député souhaite que les jeunes puissent en apprendre davantage sur le Parlement canadien et les fonctions d’un député fédéral. « En plus de ces outils pédagogiques acheminés aux directions, les écoles pourront sélectionner deux finissants qui deviendront député l’instant d’une journée avec moi au Parlement du Canada durant le printemps prochain », ajoute M. Rayes.

Le député estime que le Parlement est un bâtiment empreint d’histoire où de grandes décisions qui façonnent le pays sont prises. « C’est très impressionnant de travailler dans cette enceinte et je souhaite partager ce privilège avec des jeunes de la relève. » À cet effet, M. Rayes encourage les écoles à lui soumettre le nom de deux finissants qui participeront à la journée Devenir député, l’instant d’une journée. Il invite également les directions à considérer la possibilité d’organiser un voyage étudiant à Ottawa.

« Je souhaite également leur faire découvrir la Colline parlementaire et la capitale du Canada. Ils auront droit à une visite spéciale en ma compagnie en plus d’assister à la période de questions à la Chambre des communes afin de voir l’action de près » souligne M. Rayes. Pour ce faire et afin de planifier le tout, le personnel de son bureau offre de coordonner le tout avec l’école.

Visite dans les écoles

Finalement, toujours dans l’objectif de promouvoir la démocratie et la politique auprès de la jeunesse, le député offre d’aller visiter les établissements scolaires de sa circonscription. L’objectif est de démontrer aux jeunes que la politique est accessible et de les intéresser dès leur jeune âge.

Le député souhaite ainsi partager avec eux son parcours académique et professionnel, leur expliquer le rôle d’un député fédéral dans la communauté et de discuter de différents enjeux.