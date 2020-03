Taxation : Des citoyens de Danville font entendre leurs mécontentements

Danville (RL) — La plus récente séance du conseil municipal de la ville de Danville le 2 mars dernier, aura donné droit à d’intéressants échangent entre certains citoyens présents et leurs élus. Le principal point de questionnement et de discussion tournait autour de la hausse de taxe apparaissant sur les comptes de l’année en cours. Si pour certains cela s’avère léger, pour d’autres elle représente plusieurs centaines de dollars en plus à verser dans les coffres de la municipalité pour 2020. Tel que rapporté dans nos pages lors du dévoilement du budget en décembre dernier, cet ajustement pour les contribuables est entre autres explicable par la création d’un fonds de réserve par la municipalité équivalent à 1/8 du taux de base.

Ce fonds aura pour but de pallier à d’éventuels besoins et bonifier les investissements au niveau d’infrastructures, de routes ou ponceau de campagne au fil du temps. Faisant face à une pluie de questions, commentaires émotifs tout en essuyant quelques critiques au passage, le maire Michel Plourde, épaulé des membres de son équipe de direction, tenta de répondre à chacune de celles-ci avec toute la franchise qu’on lui connaît, exemples à l’appui. Cela dit, en dépit des justifications fournies par le conseil, plusieurs contribuables sont tout de même ressortis de la salle avec l’amertume de constater qu’il ne faisait pas partie des plans de la ville de revoir sa position en ce sens. «Étant nous-mêmes des payeurs de taxes, nous comprenons très bien l’impact que cela représente pour les gens de Danville. Il faut savoir que ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons créé ce fonds, mais il s’avérait nécessaire et responsable en tant qu’administration de le faire, afin de se donner une marge de manœuvre financière pour répondre à certains imprévus possibles et s’assurer de la pérennité de nos infrastructures.» D’expliquer M.Plourde. «Il n’est pas exclu que ce fonds de réserve s’avère temporaire dans le temps, ce sera à voir à l’avenir, mais pour le moment celui-ci nous permettra également d’avoir les outils afin de réagir plus rapidement à d’éventuelles opportunités économiques pour la municipalité.» A pour sa part ajoutée MmeGinette Pinard, conseillère impliquée au niveau de la gestion du budget.

Suite à une demande précise provenant d’un citoyen, le conseil a convenu de se réunir et de discuter des options entourant la possibilité de revoir les dates de versements demandés sur les présents comptes envoyés aux contribuables, lesquels se voient présentement être moins nombreux et exigés plus rapidement que par les années antérieures.