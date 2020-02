À tous les citoyennes et citoyens d’Asbestos et des alentours

Un nouveau sondage, pour ou contre le changement de nom de la ville d’Asbestos, est présentement en cours sur Internet et sur formulaire dans plusieurs endroits publics d’Asbestos.

Considérant que le conseil municipal a décidé de façon unilatérale et arbitraire, mais légale de changer le nom d’Asbestos, sans consulter les citoyens, les contribuables, les électeurs au sujet de changer le nom d’Asbestos, un groupe de citoyens vous demande votre opinion.

Le résultat sera transmis au conseil municipal dans les prochaines semaines et si nécessaire, à la ministre des Affaires municipales.

Vous pouvez donner votre opinion sur le site Internet suivant au: www.sondageonline.com/s/asbestos et pour celles et ceux qui n’ont pas internet ou qui ne veulent pas l’utiliser, des formulaires sont disponibles dans les endroits publics d’Asbestos qui ont accepté de les mettre à la disposition de leurs clients soit: l’épicerie Maxi, la Pharmacie Familiprix, les Dépanneurs Boni Soir, Royal, du Carrefour, et Coin des 3Lacs.

Pour ou contre, donner votre opinion en grand nombre.

Nous vous invitons à transmettre cette information à tous vos proches, à toutes vos connaissances, amis et voisins et nous vous remercions de votre participation.

Un groupe de citoyens.

André Pelletier, porte-parole.