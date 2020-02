La grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le boeuf

J’ai lu dans le journal la démission en bloc des membres du conseil d’administration du Centre d’Art de Richmond. J’ai passé les trente-trois premières années de ma vie dans une ville qui compte un million sept-cent-quatre-vingt-milles habitants (1 780 000). Puis, de trente-quatre à soixante-trois ans, j’ai vécu dans une ville de quatre-vingt-cinq-milles-sept-cents-vingt-et-un habitants (85 721). Et depuis 2009, je vis dans une ville de trois-milles-deux-cents-trente-deux habitants (3232).

Nous ne ferons jamais une Place des Arts avec le Centre d’Arts de Richmond, que ce soit dans la salle Patrick-Quin, dans la salle Sainte-Famille ou ailleurs en ville. Ce projet de déménager le Centre d’Art de Richmond, en pensant qu’il y aurait plus de spectateurs parce qu’il y aurait plus de place,s me fait penser à la grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf.

Parmi les 3232 habitants de Richmond, qui sont la principale clientèle du Centre d’Art selon les statistiques officielles, près de la moitié de ces clients ne parlent pas l’autre des deux langues officielles, soit le français. Parmi ces 3232 habitants, plus de la moitié voyagent de Richmond aux villes environnantes pour gagner leur vie. Beaucoup de ces personnes ont de la misère à rejoindre les deux bouts et ne peuvent pas se payer le luxe de billets de spectacles à vingt-cinq dollars pièce ou plus. La communauté n’est pas aussi indifférente que vous le croyez à vos problèmes de gestion. La population de Richmond ne suffit tout simplement pas en nombre à supporter vos projets.

Viser moins haut serait le commencement d’une solution. Encouragez les artistes amateurs de la région à des prix accessibles aux familles en serait une autre. Pleins de jeunes compositeurs et artistes du Centre d’Art et d’ailleurs ne demanderaient pas mieux que de se produire devant un auditoire de 150 spectateurs. Il ne faut pas essayer de concurrencer les grandes villes qui ont la population nécessaire pour supporter de grands projets.

Je suis impliqué bénévolement pour servir un loisir culturel à la grande population de Richmond. Depuis maintenant six ans, je n’ai obtenu que la participation totale de huit personnes à mon activité. Huit personnes sur 3232, plutôt quatre personnes puisque quatre autres viennent de l’extérieur dont Sherbrooke, soit au total .001 pour cent de la population. Ce serait décourageant par rapport à 1 780 000 de population mais .001 pour cent de la population de Richmond, c’est énorme! Et je ne démissionne pas. Qui surveille les statistiques dans votre comité ? Offrez à la communauté des spectacles qu’elle aura les moyens de s’offrir et gardez en mémoire que la moitié de 3232, c’est 1616. C’est seulement sur ce nombre que vous devez compter comme les nombreux autres organismes bénévoles de la communauté. Et vous devez penser à retrancher au moins .001 % et plus de la communauté qui sont accrocs ailleurs.

Notez bien que Facebook et autres réseaux sociaux sont une perte de temps monumentale plutôt que des références sérieuses. Il est de loin préférable de les ignorer.

Jacques Blaquière, généalogiste et animateur du Cercle généalogique de Richmond.