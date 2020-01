Statut du conseil d’administration du Centre d’art de Richmond : de changement en changement

Trois ans d’efforts avec des résultats positifs et pourtant, le Centre d’art de Richmond (CAR) est encore beaucoup trop fragile. 2019 aura été une année d’un important redressement grâce, entre autres, à une programmation plus étoffée et à la mise sur pied d’un conseil d’administration (C.A) composé de 4 femmes et 3 hommes plus engagé et expérimenté que jamais. La recherche de solutions telles que la restriction des dépenses par la diminution du personnel et des espaces locatifs n’a pas suffi à assurer une gestion saine et durable. Le CAR faisait face à un dilemme. Il devait augmenter ses revenus pour survivre et poursuivre sa mission de diffusion et d’enseignement. Augmenter ses revenus pour mieux rémunérer ses employés dans le but de créer une synergie à long terme et des partenariats durables.

L’augmentation de l’achalandage et des revenus passait nécessairement par une majoration de la capacité de la salle. Le déménagement vers le centre Sainte-Famille à Richmond devenait évident. Une énergie nouvelle a animé les membres du CA qui voyaient que cette solution permettrait de grandir et d’assurer la pérennité du CAR.

«Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge», a dit M.Winston Churchill.

Ces derniers mois ont fait place à beaucoup d’animosité et à plusieurs rencontres stériles avec l’organisme du couvent qui a mené une campagne de peur auprès de ses autres locataires et de la population. Que dire de cette propagande auprès d’étudiants de l’école de musique du CAR et de l’entourage. On n’a qu’à regarder la Page Facebook «pour le CAR au couvent» et ses propos désobligeants ainsi que l’autre page Facebook d’un groupe privé et secret avec des commentaires haineux envers les membres du CA pour comprendre.

Que dire aussi des multiples lettres d’avocat du Couvent, de la mise en demeure par madame Jeannette Comeau et du harcèlement psychologique auprès des employés avec des demandes d’adhésions inhabituelles, rien pour apaiser la tourmente et pour motiver les bénévoles impliqués que nous sommes.

Finalement, des rencontres ont eu lieu en fin d’année2019 et en début2020 avec les membres du Couvent afin de proposer une solution de partage du risque et de réduction du loyer pour permettre au CAR de demeurer au Couvent.

Malheureusement nos demandes, malgré le fait que les membres du couvent n’ont cessé de dire qu’ils souhaitaient que nous restions au couvent, se sont frappées à un mur et n’ont pas été entendues.

Face aux velléités farouches d’un petit groupe, à l’intransigeance du Couvent et à l’indifférence de la communauté, le CAR demeure dans l’impasse financier et fait face à un avenir sombre.

Dans cette perspective et afin de mettre fin à la crise qui secoue la communauté, nous annonçons aujourd’hui que nous allons tous nous retirer du conseil d’administration du CAR. Nous remettons aux membres et à la communauté un CAR en meilleure position financière, un CAR plus structuré, un CAR que nous avons voulu voir grandir et prospérer, un CAR que nous avons aimé.

C’est avec désolation que nous quittons. La situation actuelle est devenue un cancer quotidien pour nous tous et les perspectives d’avenir ne répondent plus à notre vision comme membres bénévoles du conseil d’administration. Donner de son temps doit se faire dans l’harmonie, la joie, la paix et le respect.

«Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer». disait Albert Einstein

Nous tenons à remercier tous les citoyens qui nous ont soutenus. Merci pour vos commentaires et vos encouragements, trois spectacles depuis le début de la saison plus que complets, des préventes inespérées et des rencontres enrichissantes. Merci aux partenaires privés et publics et aux commanditaires si généreux. Merci aux bénévoles et aux professeurs de talent.

Enfin, un immense merci aux employés qui ont subi la tourmente. Sans permanence qualifiée, on oublie les partenariats institutionnels nécessaires au bon fonctionnement et la continuité d’un organisme culturel. Ils méritent tout notre respect.

Dominic Pearson, président

Daniel Harvey, vice-président

Valérie Guénette, administratrice

Marie-Lise Pilote, administratrice

Suzanne Marie Landry, administratrice

Isabelle Dumont, administratrice

Éric Charrois, administrateur

François Tétreault, directeur général et artistique bénévole