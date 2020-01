Réflexion suite au changement de nom d’Asbestos

Mon nom est Réjean Vigneux, je suis résident d’Asbestos depuis 19 ans et j’ai 76 ans.

J’ai demeuré à Wotton dans mon enfance et adolescence et à 20 ans j’ai déménagé à Montréal à cause de mon travail comme enquêteur.

J’ai trois fils qui travaillent et ont toujours demeuré dans la région de Montréal.

J’ai essayé à plusieurs reprises de les convaincre que l’amiante n’est pas si nocif que l’on pourrait le croire, etc..

Mes fils m’ont répondu «Papa n’essaie pas de nous convaincre que l’amiante n’est pas nocif; toute la terre y compris le Canada et même la médecine pensent que ce produit est nocif et cancérigène, etc.» J’ai tenté à bien d’autres reprises, de convaincre d’autres personnes et ça ne marche pas; je ne suis même pas capable de convaincre mes propres fils, donc c’est irrémédiable.

Je pense à l’avenir de notre belle ville et je suis convaincu que nous devons aller de l’avant avec ce changement. J’étais convaincu avant la réunion publique du 9 janvier et je le suis encore davantage; il me semble qu’à la suite des commentaires des Industriels et Commerçants qui se sont exprimés, que c’est une évidence flagrante; ces gens ont démontré sans équivoque que le mot «Asbestos» est profondément nuisible pour l’essor de notre ville.

Peut-être que c’est prématuré; cependant je me permets de suggérer comme réflexion que le nom de notre ville devienne «Trois-Lacs».

N’oublions pas que la MRC portait jadis le nom de «MRC de l’Or blanc», connotation directe avec l’amiante; ils ont eu le courage du changement pour «MRC des sources».

Les trois lacs existent effectivement et sont un joyau pour notre ville, sur le plan image et tourisme; ce nom serait à mon avis formidable.

Permettons-nous de rêver et d’imaginer que nous restons à Trois-Lacs dans la MRC des sources, n’est-ce pas merveilleux!

Réjean Vigneux