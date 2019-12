«... nom pour la ville d’Asbestos...»

Je déplore cette malheureuse décision de changer le nom de notre ville.

Bien sûr, cela va plaire à tous les fournisseurs de cartes d’affaires, de papeterie, de panneaux d’affichage et autres «intéressés»...

Cela ne touchera pas seulement l’hôtel de ville, ses possessions et ses services, mais aussi toutes les institutions, tous les commerces et les travailleurs autonomes, ainsi que tout un chacun des citoyens.

C’est vrai que ça va donner l’occasion de procéder à une mise à jour des données de tous les citoyens d’Asbestos, lesquels devront «déclarer» leur(s) changement(s) d’adresse, et ce, au niveau de tous les gouvernements, des institutions, incluant les institutions financières, et de tous leurs fournisseurs de services, incluant leurs assureurs, leurs agents financiers.

Et ceux qui auront été «oubliés», sauront-ils faire les recherches pour «retrouver» leurs créditeurs et/ou leurs débiteurs dans le futur?

C’est vrai que cela peut être une belle occasion pour «oublier» ou «se faire oublier»! Et il me semble que ce soit là l’unique objectif...

Mais, à Asbestos, même si on la renommait «Saint-Aimé», il faudra toujours dire que c’est dans cette ville, que florissait une mine d’amiante... On ne pourra le nier. Et surtout, on ne devra pas essayer de «cacher» ce fait, qui actuellement semble être considéré comme un «vice» pouvant «nuire» aux affaires...

Alors, pourquoi changer de nom?

Paul