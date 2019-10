Au sujet des CHSLD

On entend parler des CHSLD qui ont des problèmes, comme la maltraitance, l’oubli dans les chambres, même parfois de malpropreté. Mais ce n’est pas comme ça partout. On devrait parler de ceux qui sont bien et correspond aux demandes des malades.

Aujourd’hui, je voudrais rendre hommage au CHSLD de Richmond. Mon conjoint réside depuis le 3 septembre et c’est incroyable les bons soins qu’il reçoit auprès du personnel qui est dévoué. La résidence est très propre, ça sent bon, le ménage des chambres est parfait, les lits sont toujours bien faits et la nourriture est très bonne, selon les personnes.

Tout le monde son souriant comme s’ils étaient toujours bien, mais j’imagine que des personnes ne sont pas toujours agréables.

On devrait en parler plus souvent des résidences et féliciter les employés, mais pour des gens, ce n’est pas partout pareil. Moi, je remercie tout ce personnel du CHSLD de Richmond. Mon mari, malgré sa grave maladie, se dit très bien.

Henriette St-Laurent