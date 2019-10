Maman, pour tes 102 années

Te voilà au début d’une nouvelle année exceptionnelle et incroyable! Notre admiration et notre respect sont sans limites en ce jour mémorable qui est ton anniversaire, parmi des mots méritoires qui rendent hommage à ta longévité et à ton intelligence. Tu es la preuve de ta grande sagesse et d’un équilibre intérieur sans faille. La jeunesse de ton cœur efface les signes de la vieillesse…

Maman, tu es pour nous un repère essentiel dans l’existence. Ton histoire de vie et ton expérience sont une grande science en héritage en héritage à ta descendance. Par ton grand âge, tu nous enseignes que seules la sagesse et l’humilité amènent à la sérénité et la paix du cœur. Toute ta famille et tes ami(e)s, ici réunis en ton honneur, te disent un grand merci!

Des remerciements sincères venus du cœur et de tout notre amour pour toi. Nous te souhaitons, avec humour et tendresse de vivre encore plusieurs années. Nous t’aimons et tu es notre trésor de famille, une personne précieuse pour nous tous. Tu as encore tellement de choses à nous apprendre, à nous enseigner.

Bon anniversaire de la part de tes enfants, tes petits enfants et de celles et ceux qui t’aime tellement. Que Dieu arrose ton cœur de joie, de paix et de bonheur. Félicitation à toi! Tous nos vœux à la plus Belle des Centenaires!

Les enfants de

Mme Antoinette Therrien.