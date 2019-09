Des remerciements bien mérités

Des sincères remerciements s’adressent à la Compagnie de Construction E.D.B. Inc. et son Président, Monsieur Yvan Frappier, qui ont fourni gratuitement la main-d’œuvre, un compresseur industriel et les outils appropriés pour le nettoyage au jet de sable permettant de nettoyer les cinq statues et la croix du calvaire au cimetière St-Philippe de Windsor. Ceci a permis à Monsieur Bernard Tremblay, marguillier responsable des trois cimetières de la Fabrique de Windsor, de peinturer toutes les statues et la base du calvaire.

Notre cérémonie de commémoration de nos défunts pour l’année2018-2019 a eu lieu dimanche matin, le 22 septembre 2019 à laquelle une cinquantaine de personnes étaient présentes. Notre pasteur, Grégory Gémin, a présidé cette cérémonie commémorative.

Encore une fois, merci à Monsieur Yvan Frappier et ses employés pour cette aide tant appréciée.

Merci également à tous ceux et celles qui y étaient présents.

Bernard Ken Tremblay,

Votre marguillier responsable.