Marcheton Terry Fox

Le dimanche 15 septembre, nous avons eu la marche Terry Fox de Richmond qui fut un succès au profit de la fondation. Cette dernière ayant pour mandat de soutenir les programmes de recherche pour le cancer et de sensibiliser le public! Les participants étaient âgés de 3 à 82 ans; petits-enfants et arrière-petits-enfants, avec leurs parents; bébés dans les poussettes, sur leurs vélos et avec un chien!

À ce jour, près de 5 000$ ont été amassés pour la Fondation Terry Fox! Il s’agit de divers dons en espèces, la collecte de canettes et de bouteilles, et la vente des T-shirts Terry Fox!

En plus de notre marche, à Richmond, il ya beaucoup de soutien pour Terry Fox, comme la maison du Pays de Galles a eu leur marche annuelle la semaine dernière, et la semaine prochaine, St. Frances Elementary School aura la leur!

Ce soutien continu à la recherche sur le cancer de la Fondation Terry Fox est très apprécié.

Nos efforts de collecte pour Terry Fox se poursuivront jusqu’à la fin de septembre!

Un grand merci à vous tous!

Joe Kelly

819-826-3929; 514-754-4131