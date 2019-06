Travaux routiers

Windsor – Comme partout ailleurs, l’hiver et le printemps ont semé des nids de poules «extra-gros» pour bien des conductrices et conducteurs, dont plusieurs ont opté pour le slalom incertain ou quelques visites chez le garagiste. Maintenant que la température se déniaise pour de bon, quoique rien n’est certain, des équipes du ministère des Transports s’affairent depuis peu à réparer des chaussées, dont à Saint-François-Xavier-de-Brompton et à Windsor sur la rue Saint-Georges et celle de la Principale que l’on voit sur cette photo.