Lettre au conseil de Saint-Denis-de-Brompton

Monsieur le Maire et Messieurs les conseillers municipaux,

Ayant pris connaissance de votre article dans le dernier numéro du Saint-Denisien, nous sommes très heureux de constater, comme vous le prétendez, que notre municipalité est en excellente santé financière, en faisant allusion à notre bas taux d’endettement totalisant près de 2,5 millions de dollars.

N’est-ce pas là une très bonne nouvelle si l’on se compare à l’ensemble du Québec. Nous devrions remercier les précédentes administrations municipales qui ont su veiller aux intérêts des citoyens de notre municipalité.

Maintenant, cherchons l’erreur:

Population en 2018

Saint-Denis-de-Brompton (4305), Stoke (2977), Ascot-Corner (3210), Danville (3823), Saint-François-Xavier-de-Brompton (2356), Saint-Germain-de-Grantham (4982).

Superficie totale en km2

Saint-Denis-de-Brompton (75), Stoke (252), Ascot-Corner (85), Danville (153), Saint-François-Xavier-de-Brompton (99), Saint-Germain-de-Grantham (87).

Budget 2018/2019, administration générale (en milliers de dollars)

Saint-Denis-de-Brompton (1 627$), Stoke (524$), Ascot-Corner (754$), Danville (711$), Saint-François-Xavier-de-Brompton (513$), Saint-Germain-de-Grantham (689$). Référence : MAMH et Site Web des municipalités.

Comme vous pouvez le constater dans ce tableau ci-devant, nous avons fait nos devoirs en faisant des comparaisons avec des municipalités semblables à la nôtre, en termes de superficie et de population active en 2018. Nous ciblons uniquement que les dépenses relatives aux frais reliés à l’administration de ces municipalités. Et là, il n’y a pas de quoi être fier. En cherchant l’erreur, la réponse est évidente. Nous sommes à plus de 2.5 fois la moyenne des sommes requises pour administrer notre municipalité comparativement aux autres.

Comme on le sait, Saint-Denis-de-Brompton est une municipalité d’environ 4300 âmes, mais les dépenses de fonctionnement reliées à l’administration générale (excluant la sécurité des incendies et la sécurité civile) frôlent le 1,6 million de dollars, soit plus de 25% du budget global.

Que se passe-t-il, M. le maire et messieurs les conseillers… Avons-nous perdu le contrôle de notre structure administrative et de nos finances comme le démontre le tableau ci-après qui représente l’augmentation du budget d’opérations de 41% de notre municipalité depuis 2014?

Budgets

2014 (4 426$), 2015 (4 573$), 2016 (4 806$), 2017 (5 141$), 2018 (5 265$), 2019 (6 220$). En milliers de dollars.

À l’avenir, n’y aurait-il pas lieu de se concentrer sur cette grande problématique, de réduire la taille de notre administration et de nos dépenses avant de demander aux citoyens de contribuer davantage sous forme de règlement d’emprunt.

Bertrand Fortier et Pierre Sasseville, citoyens de Saint-Denis-de-Brompton.