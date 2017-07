Remerciements de la présidente Debra Knowles

Au nom de la Légion canadienne de Richmond, filiale 15, la présidente Debra Knowles tient à remercier les personnes qui ont rendu possible la parade de la 150e année du Canada, ainsi que le spectacle de Sylvain Leduc, Elvis Best of 70’s. Voici les remerciements de Mme Knowles :

D’abord et avant tout la Ville de Richmond pour l’utilisation de l’aréna ainsi que les services de plusieurs employés.

Les municipalités des cantons de Melbourne et Cleveland pour leur généreux financement et leur participation.

Les dons de la Société agricole et de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.

Le marché d’alimentation Maxi qui est toujours très généreux et appuie tous nos évènements.

John Deere et J.N. Auto pour l’utilisation de leurs véhicules et conducteurs qui a été grandement appréciée, ainsi qu’à tous les autres chauffeurs pour nos distingués invités.

Merci à Karine Vallières, députée du comté de Richmond ; à son père Yvon ; le maire Marc-André Martel ; le député du comté de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, et à tous les participants au défilé. Ce fut des moments merveilleux parce que la population est venue et qu’elle a participé!

• Merci à Sarah Oakley et vos amis d’avoir dirigé notre défilé sur vos beaux chevaux et nous ne pouvons pas oublier nos bénévoles de sécurité Parade Route.

La Légion de Richmond tient à souligner la participation des membres exécutifs et le Comité de la fête du Canada.

Nous remercions également nos dames auxiliaires qui ont distribué des bonbons durant le trajet du défilé, ainsi qu’aux membres qui ont vendu des pâtisseries afin d’amassé des fonds pour le défilé et le spectacle Elvis Best of 70’s.

Bon travail à tous!

Debra Knowles