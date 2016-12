Remerciements pour la soirée-bénéfice

Les membres du conseil d’administration, le comité organisateur et toute l’équipe des bénévoles du Centre d’art de Richmond tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont encouragé financièrement la soirée-bénéfice du « Casino Black & Blanc ». L’activité du 17 septembre dernier s’est avérée un succès sur toute la ligne.

D’abord, grâce à la généreuse contribution de commanditaires et la participation des gens, l’évènement s’est soldé par un bénéfice net de plus de 8000 $, montant significatif qui contribuera directement aux activités 2016-2017. Cette somme est d’autant plus précieuse qu’elle est le fruit d’un effort collectif qui repose sur l’apport de plusieurs nouveaux partenaires privés.

D’autre part, les gens présents ont grandement apprécié la formule et plusieurs attendent même une prochaine édition. Nombre de jeunes visages étaient de la fête, qui représentent la relève, tant au plan clientèle des spectacles ou des cours que nous offrons depuis 35 ans, que d’une implication bénévole si nécessaire au maintien de notre milieu. Un merci spécial à Nathalie Couture, Cindy Jones et Robert Drouin pour leur implication et participation.

Au nom de toute l’équipe, merci!

Nick Fonda, Solange Pageau, Normand Pelletier, Jo ann Herbers, Diego Scalzo, Guilaume Lyrette, Aude Néron, Anne-Marie Morin, Sylvie Giroux et Dominic Pearson.