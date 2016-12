Une messe communautaire bien spéciale

En cette première fin de semaine d’octobre, les communautés de Saint-Philippe, Windsor et Saint-François-Xavier ont vécu un moment bien spécial au local des Chevaliers de Colomb, qui occupait l’espace de l’ancienne église de Greenlay. En effet, notre prêtre administrateur des deux paroisses, Clément Croteau, nous a conviés à une messe communautaire d’Action de Grâce en ce premier dimanche d’octobre.

Quel beau moment nous avons tous vécu. Un moment de fraternité qui était de toute beauté. Des dons en produits de consommation, des dons monétaires, qui seront partagés aux démunis de nos paroisses ont été amassés à cette occasion. Merci aux nombreux donateurs. Un gros merci aux personnes qui ont collaboré à la préparation de cette messe, aux aménagements des lieux ainsi qu’aux Chevaliers de Colomb.

Un merci spécial à la chorale de Saint-François-Xavier et aux personnes qui s’y sont jointes, à Bernard au piano et au chef de chœur, M. Jean-Guy Hamel. Oui, ensemble nous faisons et vivons de beaux moments!

Louise et Pierre