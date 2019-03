Facebook a perdu des millions d’utilisateurs en 2 ans

En 2017, 67% de la population américaine totale âgée de plus de 12 ans utilisait Facebook, selon ces chiffres. En 2018, ce nombre a chuté à 62%, puis à 61% en 2019. Cela représente environ 172 millions d'utilisateurs actuels, estime Edison Research.

Facebook plus aussi incontournable

Le déclin a été plus élevé chez les jeunes utilisateurs. En 2017, 79% des Américains âgés de 12 à 34 ans utilisaient Facebook. Ce chiffre a décliné à 67% en 2018, puis 62% en 2019. Cela équivaut à environ 82 millions d'utilisateurs de Facebook âgés de 12 à 34 ans en 2017, contre 65 millions dorénavant.

Ce qu’il perd d’un côté, Facebook parvient cependant à le récupérer de l’autre - au moins en partie. Ainsi, l'utilisation par les jeunes Américains d'Instagram, propriété de Facebook, est passée de 64% en 2017 à 66% en 2019.

Le pourcentage d'utilisateurs de Snapchat dans cette classe d’âges est demeuré stable à 62 % au cours des deux dernières années. Twitter a en revanche connu une baisse chez les utilisateurs de 12 à 34 ans, passant de 36% en 2017 à 29% en 2019.

Par ailleurs, vieillissement oblige (et banalisation ?), parmi les utilisateurs âgés de 55 ans et plus, l'utilisation de Facebook est passée de 49% en 2017 et 2018 à 53% en 2019.

Enfin, malgré une baisse globale du nombre d’utilisateurs et de l'usage, Facebook demeure la plateforme de réseaux sociaux la plus populaire auprès des Américains de 12 ans et plus. Toutefois, sur cet indicateur aussi, la tendance est très largement défavorable.

En 2015, 65% des utilisateurs de ces services déclaraient que Facebook était la marque qu'ils utilisaient le plus souvent. Ce nombre a chuté à 52% cette année, devançant toujours les plateformes comme Instagram (16%) et Snapchat (13%).