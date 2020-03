Covid-19 : Asbestos ferme son Hôtel de Ville

MRC des Sources(RL) Dans l’espoir de contenir le plus possible la pandémie et les risques de propagations ajoutés du Covid-19, les différentes municipalités de la MRC des Sources se sont pliés aux exigences et recommandations sanitaires du gouvernement du Québec au cours des derniers jours. Ainsi, la ville d’Asbestos annonce la fermeture de son Hôtel de ville jusqu’au 30 mars prochain. Les services essentiels à la population seront toutefois maintenus, alors que certains employés municipaux seront en fonctions à partir de leur domicile. Toutes les activités et cours du service des loisirs de même que les événements prévus à la bibliothèque municipale sont annulés jusqu’au 30 mars également.

Les services de voiries et d’incendies demeurent en fonctions. Il s’agit donc de mesures exceptionnelles telles que celles prises par le gouvernement en fermant les écoles et les garderies pour les deux prochaines semaines et auxquelles ce sont ajoutées les arénas, gymnases, salles de spectacles et autres lieux de rassemblements publics. S’il s’agit pour plusieurs de gestes sans précédent, cela s’avère certainement nécessaire dans les circonstances. « Je rappelle aux citoyens que les services essentiels continueront d’être dispensés malgré les mesures préventives en place. Notre priorité demeure la sécurité et le bien-être de notre population, c’est pourquoi nous mettons en place les moyens nécessaires afin d’assurer le maintien du bon fonctionnement municipal tout en suivant les recommandations gouvernementales concernant le coronavirus. » De mentionner le Maire Hugues Grimard par voie de communiqué. De plus, la direction de la ville désire informer la population que l’échéance pour le premier versement des comptes de taxes est reporté du 25 mars au 17 avril.

De ce fait le journal Actualités-l’étincelle continuera de suivre pour vous l’évolution de la situation d’heure en heure sur son territoire. Soyez assuré que nous vous communiqueront les informations provenant de l’un ou l’autre des directions municipales, dès que celles-ci nous les feront parvenir, demeurez à l’affût de notre site web pour en apprendre davantage. www.l’etincelle.qc.ca. De plus, nous vous tiendrons au courant des prochaines dates de l’ensemble des évènements reportés depuis la semaine dernière.