Plus que quelques jours pour soumettre ses suggestions

Asbestos (RL) — Les phases du processus en lien avec le changement de nom de la ville d’Asbestos vont de bon train, alors qu’il ne reste que quelques jours seulement à la population pour suggérer leurs idées auprès de la municipalité. Ainsi, les gens peuvent continuer de soumettre leurs formulaires via internet jusqu’à 23h59 ce vendredi 13 mars, tandis que les boites recueillant les propositions papier seront présentes à l’hôtel de ville et à la bibliothèque municipale durant les heures d’ouverture seulement. Cette phase de suggestions étant ouverte à tous, ce sont plus de 922 formulaires ayant généré près de 477 propositions différentes (certaines étant irrecevable ou soumises en doublons), que les autorités de la ville indiquent avoir reçues jusqu’à maintenant. Ces rapports démontrent sans équivoque une participation impliquée de la part des citoyens et des gens de l’extérieur.

«La prochaine étape sera de repasser en revue avec le comité consultatif d’acceptabilité sociale, l’ensemble des propositions de noms recueillis, afin d’en sélectionner quelques-uns qui seront soumis à un vote auprès de la communauté.» D’expliquer la conseillère responsable du dossier, MmeCaroline Payer.

Des envois postaux seront expédiés à la population d’Asbestos au cours de la prochaine semaine, afin de bien informer les citoyens et citoyennes de la façon, endroits et heures qui s’offriront à eux pour exercer leur droit de vote le moment venu. Ainsi, selon ce qu’il nous a été possible d’apprendre, le système de vote préférentiel serait celui qu’utilisera la municipalité pour établir le scrutin tant attendu. Il s’agit en fait d’une méthode toute simple maintes fois utilisée au Canada ainsi qu’en plusieurs endroits dans le monde, donc notamment l’Australie, pour départager des choix en fonction des ordres et préférences désignés par l’électeur. Il s’agit donc d’une modalité basée sur une majorité claire obtenue par choix populaire, assurant ainsi du respect de la proportion et des préférences directes de la population. Fait intéressant à souligner, comme les élus ont soulevé le point de vouloir établir des bases solides pour l’avenir de la communauté et avoir besoin de l’implication des jeunes afin d’atteindre ce but, on nous informe que les adolescents d’Asbestos âgés de 14 ans et plus accompagnés d’un parent, pourront sous présentation d’une pièce d’identité officielle, se prévaloir d’un droit de vote en lien avec la sélection du nom de la ville.

«Il s’agit d’un processus sérieux avec des bases de scrutins officiels, mais comme il n’est pas assujetti au niveau légal en tant que tel, il nous est possible d’inclure notre jeunesse locale au sein de cette importante décision, qui impactera assurément notre milieu de vie.» De compléter madame Payer.