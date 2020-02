Asbestos : La phase des suggestions s’amorce en lien avec le changement de nom

Asbestos (RL) - L’étape de consultation publique sur les critères que la population souhaitait voir se refléter dans la prochaine appellation municipale s’est terminée à la fin de la semaine dernière avec une participation regroupant tout près de 400 réponses, or voilà que le moment est maintenant venu de faire place aux suggestions. En effet, depuis 9h ce lundi 17 février, les gens sont invités à soumettre leurs propositions sur le site de la ville au: https://ville.asbestos.qc.ca/a-propos-de-la-ville/suggestions-de-nom/ en personne à la bibliothèque municipale ou encore directement à l’hôtel de ville. Toutefois, il est primordial de prendre note que les propositions doivent indéniablement s’inspirer des critères soulevés à l’étape préliminaire, soit:

À l’image de la population de la ville: un nom dynamique et rassembleur

Qui contribuera à l’essor de la ville

Représentatif de la région et de sa géographie

Illustrant l’histoire de la Ville, mais sans connotation directe avec l’amiante

Laïque

De langue française

La Commission de la Toponymie du Québec, tel que le mentionne la direction municipale au sein de son communiqué officiel, aura le mandat d’approuver au final le choix retenu. La commission encourage également l’utilisation de certains critères et ces derniers seront pris en compte lors de l’analyse des suggestions le moment venu. Il est possible de consulter ces derniers en se rendant à l’adresse internet: http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/normes-procedures/criteres-choix/.

Les dirigeants de la ville d’Asbestos se disent par ailleurs satisfaits du niveau de participation recueillie au cours de la première phase et souhaitent très humblement que cela se poursuive au cours des prochaines étapes. De plus, le conseil tient à encourager les jeunes et les écoles à participer aux suggestions, eux qui représentent le dynamisme et l’avenir de la municipalité.

«Les éléments qui ressortent de cette première consultation sont très positifs: nos citoyens souhaitent mettre de l’avant notre dynamisme, notre histoire et nos activités innovantes au sein du nouveau nom. Nous sommes également fiers de voir que les citoyens ont souligné la convivialité, l’entraide et la solidarité de la population, ainsi que la qualité de nos services lors de cette première consultation. Nous avons hâte de voir les suggestions!» De confier le Maire, M.Hughes Grimard.