Un slogan et une image novatrice pour la municipalité de Wotton

Wotton (RL) - Les élus et la direction municipale du village de Wotton ont procédé avec une fierté non dissimulée, au dévoilement du tout nouveau logo de la municipalité lors d’un coquetel apéritif tenu à la salle «Ti-Maurice-Landry» le 30 janvier dernier. Accompagnée du slogan fort éloquent, «Riche en Perspectives», la nouvelle image de Wotton vient en quelque sorte jumeler l’histoire du passé à la vision d’avenir de la municipalité.

Cette réalisation provenant de l’œuvre de l’entreprise Virage multimédia d’Asbestos est le résultat d’un travail de consultations et de développements de plusieurs mois entre le conseil municipal et les concitoyens. «Tout a débuté avec l’établissement d’un plan stratégique pour la municipalité, bâtie en étroite collaboration avec la société de développement économique et une firme spécialisée indépendante, dans un but d’intégrité et de partenariat avec les citoyens. “Il était important pour nous de bien faire les choses et d’impliquer la population dans ce processus stratégique. Nous avons donc créé des tables de concertations avec une vingtaine de citoyens impliqués, d’où certains points importants pour l’avancement de la municipalité se sont retrouvés communément au sein de l’ensemble des groupes et comme nous pouvons le deviner l’image de la ville en faisait partie.

Nous avons fondé un comité ‘logo’, qui ont reçu plusieurs propositions qui furent sélectionnées et remisent à M.Leblanc et son équipe de chez Virage, qui ont conçu le produit final que l’on présente aujourd’hui» de souligner le maire de Wotton M.Jocelyn Dion. Ce nouveau visuel identitaire apparaitra donc graduellement sur les enseignes d’accueils aux extrémités du village ainsi que sur les véhicules municipaux et noms de rues au fil des prochaines semaines, voire des mois à venir. «Il est important de souligner que les frais encouru par tout ce processus est à la toute fin pratique assumé en entièreté par une aide financière provenant du programme de fonds de développement des territoires de la MRC.»

À pour sa part ajouté MlleJulie Brousseau, Directrice et secrétaire-trésorière de la petite municipalité comptant environ 1400 habitants. Il s’agit donc d’un pas de rafraichissement novateur de l’image et du slogan pour le village, qui représente une première étape dans un processus qui continuera d’évoluer sur d’autres axes importants au cours des prochains mois, pour le bien économique, culturel et social de l’endroit.