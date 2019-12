La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton présente son budget 2020 et son programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022

Saint-Denis-de-Brompton – Les membres du conseil municipal ont, hier après-midi, en séance extraordinaire, adopté le budget de fonctionnement2020 qui totalise un peu plus de 7M$. Les élus ont également procédé à l’adoption du nouveau programme triennal d’immobilisations2020-2021-2022 qui, quant à lui, prévoit des investissements totalisant un peu plus de 3,7M$. De fait, les St-Denisiennes et St-Denisiens verront leurs taxes augmentées globalement de 2,5%, soit 0,02% de plus que l’indice des prix à la consommation (IPC).

À propos du budget 2020

«Le budget de 2020 nous permet d’assurer l’équilibre entre la nécessité d’investir dans nos infrastructures et la capacité de payer de notre population». Concrètement, pour une résidence moyenne (non desservie) la hausse annoncée aura un impact pratiquement nul. «Pour alléger la charge des citoyennes et citoyens, nous avons utilisé une partie de nos surplus accumulés (264499$) atténuant ainsi l’impact de l’augmentation des dépenses de 8,35%», explique M.Jean-Luc Beauchemin, maire de Saint-Denis-de-Brompton. L’impact des augmentations se fera plutôt sentir au chapitre des emprunts de secteurs.

Faits saillants du budget 2020

Malgré ce taux d’augmentation relativement faible, les membres du conseil demeurent persuadés qu’ils pourront tout de même poursuivre les objectifs qu’ils ont établis à savoir:

— optimiser le service des travaux publics et la qualité du service de déneigement;

— maintenir et améliorer les infrastructures municipales;

— poursuivre la mise en œuvre des plans de gestion des lacs et cours d’eau;

— améliorer le processus de consultations publiques et les communications.

À propos du programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) expose une gamme de projets que la Municipalité désire entreprendre ou réaliser au cours des trois prochaines années, avec l’apport de plusieurs programmes de subventions. L’actualisation de ces projets est essentiellement motivée par la nécessité de répondre aux besoins des citoyennes et citoyens. «Puisqu’une grande partie des coûts du PTI sera financée par des règlements d’emprunt, les citoyens auront assurément leur mot à dire sur les projets qu’on souhaite réaliser au cours des trois prochaines années. Nous ferons nos devoirs et informerons la population sur ces règlements et leur importance capitale pour maintenir un niveau de services acceptable au sein de notrecommunauté», assure le maire.

Faits saillants du programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022

—— faire l’acquisition d’équipement de voirie pour réduire les coûts reliés à la sous-traitance;

— bonifier l’équipement relié à la sécurité civile et à la protection contre les incendies;

—— planifier le remplacement des bâtiments publics;

—— poursuivre le maintien des bâtiments existants pour en maximiser la durée de vie et l’utilisation;

—— poursuivre la réfection majeure des infrastructures routières et d’égout;

—— poursuivre l’amélioration des installations et des plateaux sportifs;

Les citoyens sont invités à se rendre sur le site web de la Municipalité au www.sddb.ca où toutes les informations pertinentes ont été ajoutées à la section Ma Municipalité, sous l’onglet Finances