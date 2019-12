Asbestos dépose un budget avec une baisse des taux de taxes

Asbestos (RL) - La période de dépôt des prévisions budgétaires en vue de la prochaine année est maintenant bien entamée et la ville d’Asbestos a présenté le sien dans le cadre d’une séance spéciale du conseil municipal se tenant lundi 16 décembre. Ainsi, le maire suppléant M.Jean Roy présida cette séance durant laquelle il a été permis d’apprendre que la richesse foncière de la municipalité est passée de 359320800$ en 2019 à 369894000$ en 2020, soit une hausse représentative de 10573200$. Par ailleurs, le présent budget propose des dépenses et des revenus équilibrés de 12534370$ soit 2090350$ de plus que pour l’année2019.

Introduction de nouveaux tarifs

De plus, la ville annonce une transition dans son mode de taxation, alors que ce dernier comprendra davantage de tarifications. «Les revenus via la taxation foncière représentent maintenant 70% (83% en 2019), alors que les revenus issus de la tarification représentent maintenant 30% (17% en 2019). Les revenus liés à la taxe foncière et aux tarifs totalisent 7325040$, ce qui représente 58% des revenus, une importante baisse par rapport à 2019. Le reste vient de différentes sources, entre autres par des revenus autonomes via des ententes avec des municipalités voisines ou des services offerts à des citoyens ou organisations et la péréquation pour un montant de 1775560$ soit 242000$ de plus qu’en 2019.» Pouvait-on lire dans un communiqué émis par la municipalité.

«Nous sommes très fiers du budget que nous venons de déposer en raison de la transition que nous venons d’opérer dans notre mode de taxation qui favorise une meilleure équité et un compte de taxes encore plus compétitif», a affirmé M.Roy, qui a d’ailleurs tenu à rassurer la population au sujet du compte de taxes des citoyens qui ne se verra aucunement impactée par les frais encourus dans le processus de changement de nom de la municipalité, car le budget prévoit une somme de 100000$ approprié du surplus accumulé.