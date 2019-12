Une hausse de taxe foncière légèrement inférieure à l’inflation

Windsor – Le Conseil municipal de la Ville de Windsor a adopté lors de sa séance extraordinaire du lundi 9 décembre son budget de fonctionnement pour l’année2020 ainsi que son Plan triennal en immobilisations2020-2021-2022. Dans l’ensemble, le budget2020 comporte une hausse moyenne de la taxe foncière de 1,72%, ce qui est légèrement inférieur à l’IPC moyen des douze (12) derniers mois qui s’établit à 1,78%.

«Concrètement, pour une résidence d’une valeur moyenne de 175000$, il s’agira d’une augmentation de 30,10$ de la taxe foncière», a énoncé MmeSylvie Bureau, mairesse de Windsor. Du côté des tarifs, seul le tarif pour le service de l’eau potable sera augmenté de 15$ par unité de logement afin d’absorber une partie des investissements reliés à l’agrandissement et aux travaux de mise aux normes de l’usine de filtration d’eau potable. De leur côté, les immeubles munis d’un compteur d’eau verront le taux au mètre cube être ajusté à 0,855$/m3. Tous les autres tarifs demeurent inchangés. «Le Conseil municipal s’était donné comme objectif de poursuivre ses efforts dans l’amélioration des services à la population, tout en contrôlant les dépenses. Cette année, malgré des investissements importants en infrastructures, nous récoltons les premiers fruits provenant des projets de développement économique. Cela nous aide à maintenir les hausses de taxes sous l’inflation, ce qui représente une excellente nouvelle pour l’ensemble des citoyens de Windsor», a mentionné avec fierté Mme Bureau.

Revenus et dépenses

Plus en détail, le budget prévoit des revenus de 10294340$, en hausse de 11,10% par rapport à 2019. Cette augmentation provient principalement des subventions reliées aux travaux de mise aux normes de l’usine de filtration, des redevances provenant des gravières et sablières, ainsi que des revenus de taxes foncières résultant des nouveaux immeubles non résidentiels dans le Parc d’affaires de la 55. Pour leur part, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 8943230$, en hausse de 9,08%. Cette augmentation est attribuable notamment à la hausse des frais de financement occasionnés par les investissements à l’usine de filtration, à la réalisation de projets d’infrastructures dans les parcs, ainsi que des investissements prévus en matière de développement économique.

De plus, la Ville prévoit de payer comptant des investissements à la hauteur de 545000$ et des remboursements sur la dette pour un montant de 878760$.

Par ailleurs, la masse salariale globale s’établit à 3289600$, ce qui représente 36,78% des dépenses de fonctionnement, en hausse de 5,16%. Cette hausse s’explique principalement en raison de l’indexation des salaires prévue à la convention collective et à la création d’un nouveau poste de conseiller aux communications et d’un poste de surintendant au traitement des eaux.

Finalement, la Ville maintient ses orientations en matière d’investissements, de projets de développement et dans la mise à niveau de son réseau routier. À ce titre, le Programme triennal en immobilisations prévoit des investissements de l’ordre de 9620700$ en 2020.

Ces investissements inclus notamment un montant de 1,9 million dans une nouvelle bibliothèque, 1,3 million dans le remplacement du système de réfrigération du Centre J.A. Lemay, ainsi qu’un montant de 3,2 millions dans des projets de réhabilitation du réseau d’égout sanitaire.